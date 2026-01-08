Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением

Юные футболисты и тренеры академии полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина досрочно завершают сборы в Сочи после инцидента с отравлением и возвращаются домой, сообщает пресс служба академии в соцсетях.

«Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени. Тренерский штаб во главе с Романом Сергеевичем [Зобниным] в связи со сложившейся обстановкой принял решение прекратить учебно-тренировочный процесс в гостинице «ЛОО-Арена» досрочно. Все живы и на 95% здоровы», — говорится в заявлении.

В среду, 7 января, сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе. Прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, у заболевших в отеле выявлен норовирус второго генотипа, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, новых заболевших не выявлено. Расследование инцидента и противоэпидемические мероприятия в отеле продолжаются.