«Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии», проиграв второй матч подряд. Роналду забил 958-й гол

Завершился матч 14-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач из Румынии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес во втором тайме на 51-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Наитан Нандес увеличил преимущество команды гостей. На 81-й минуте нападающий хозяев поля Криштиану Роналду отыграл один мяч для «Аль-Насра», реализовав пенальти. Португалец отличился 958-й раз в карьере.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на четвёртой строчке, у команды 27 набранных очков.