Аль-Наср — Аль-Кадисия, результат матча 8 января 2026, счет 1:2, 14-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии», проиграв второй матч подряд. Роналду забил 958-й гол
Комментарии

Завершился матч 14-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач из Румынии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 14-й тур
08 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Киньонес – 51'     0:2 Нандес – 67'     1:2 Роналду – 81'    

Счёт в матче открыл нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес во втором тайме на 51-й минуте. На 67-й минуте полузащитник Наитан Нандес увеличил преимущество команды гостей. На 81-й минуте нападающий хозяев поля Криштиану Роналду отыграл один мяч для «Аль-Насра», реализовав пенальти. Португалец отличился 958-й раз в карьере.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на четвёртой строчке, у команды 27 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
