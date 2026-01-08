«Атлетико» — «Реал»: Родриго удвоил преимущество «сливочных» на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 2:0 в пользу «Реала».
Полузащитник «сливочных» Родриго удвоил преимущество своей команды на 55-й минуте. Ранее счёт в матче открыл защитник «Реала» Федерико Вальверде на второй минуте.
В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива.
Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.
