Отец Холанда отреагировал на 150-й гол Эрлинга за «Манчестер Сити»

Комментарии

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, отреагировал на 150-й гол норвежского форварда в составе «горожан». Футболист отличился во встрече 21-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Холанд – 41'     1:1 Митома – 60'    

«150. Неплохо. Поздравляю, Эрлинг. Хотелось бы три очка, но в следующий раз», – написал Альф-Инге в своём аккаунте в соцсети X.

Для покорения отметки в 150 голов Эрлингу понадобилось 173 матча во всех турнирах. Также на его счету 25 результативных передач.

Эрлинг Холанд выступает за «горожан» с лета 2022 года, он перешёл в команду из дортмундской «Боруссии». По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн. Он входит в тройку самых дорогих футболистов планеты.

