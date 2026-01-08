«ПСЖ» — «Марсель»: Пачо забил автогол на 87-й минуте, парижане проигрывают

В эти минуты проходит матч за Суперкубок Франции, в котором встречаются «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Команды играют на «Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед» (Кувейт). В качестве главного арбитра встречи выступает Томас Леонар. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 2:1 в пользу «Марселя».
Футболист парижан Вильям Пачо отметился автоголом на 87-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле на 13-й минуте, а Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, реализовав пенальти на 76-й минуте.
«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.
Отметим, в 10 последних очных встречах семь раз победу одержал «Пари Сен-Жермен», дважды победу праздновал «Марсель», один раз была зафиксирована ничья.
