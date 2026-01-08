«ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти

Завершился матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Команды играли на «Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед» (Кувейт). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Победу одержали футболисты команды «ПСЖ» – 2:2 (4:1 пен.).

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле на 13-й минуте, а Мэйсон Гринвуд сравнял счёт на 76-й минуте, реализовав пенальти. На 87-й минуте защитник парижан Вильям Пачо отметился автоголом, а на 90+5-й минуте нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш сравнял счёт в игре. В серии пенальти точнее оказались футболисты парижского клуба. Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отбил два удара подряд.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).