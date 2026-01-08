Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Марсель, результат матча 8 января 2026, счёт 2:2 (пен. 4:1), финал Суперкубка Франции 2025/2026

«ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти
Комментарии

Завершился матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Команды играли на «Международном стадионе Джабер-эль-Ахмед» (Кувейт). В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Победу одержали футболисты команды «ПСЖ» – 2:2 (4:1 пен.).

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'     1:2 Пачо – 87'     2:2 Рамуш – 90+5'    

Первый мяч в матче забил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле на 13-й минуте, а Мэйсон Гринвуд сравнял счёт на 76-й минуте, реализовав пенальти. На 87-й минуте защитник парижан Вильям Пачо отметился автоголом, а на 90+5-й минуте нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш сравнял счёт в игре. В серии пенальти точнее оказались футболисты парижского клуба. Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отбил два удара подряд.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).

Новости. Футбол
