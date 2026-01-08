Скидки
«Верю, что нас ждут большие достижения». Шешко высказался после дубля в ворота «Бёрнли»

Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Словенский форвард оформил дубль во встрече, закончившейся вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
07 января 2026, среда. 23:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Хевен – 13'     1:1 Шешко – 50'     1:2 Шешко – 60'     2:2 Энтони – 66'    

«В целом, думаю, мы действительно отличная команда. Делаем всё, чтобы каждый раз доказывать свою состоятельность. Нам просто нужно продолжать двигаться вперед, продолжать бороться, потому что полагаю, мы великолепны, и да, я верю, что нас ждут большие достижения.

Это здорово [дубль в матче с «Бёрнли»], потому что мы создали отличные моменты, особенно эти два гола. Отличные комбинации, отличные передачи. В такой ситуации показываем, какая мы команда, на что способны, это отлично для будущего», – приводит слова Шешко ESPN.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Манчестер Сити» 17 января.

Комментарии
