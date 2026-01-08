«Арсенал» — «Ливерпуль»: команды не открыли счёт к перерыву

В эти минуты идёт матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. Счёт после первого тайма 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не открыли счёт к перерыву.

После 20 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 34 очка и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».