Алексис Санчес отреагировал на возможную покупку «Севильи» Серхио Рамосом

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес ответил на вопрос, как он относится к возможной покупке испанского клуба экс-игроком «нервионцев» Серхио Рамосом.

«Это было бы хорошо для клуба. Если это им выгодно, добро пожаловать. Я просто проездом и хочу помочь клубу, потому что они не могли покупать игроков», – приводит слова Санчеса аккаунт Zona Mixta в соцсети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что Рамос возглавил группу инвесторов, которая хочет выкупить «Севилью». Воспитанник красно-белых сделал самое крупное предложение, которое когда-либо получал клуб. Нынешние акционеры «Севильи» уже уведомлены о внушительном предложении Серхио.