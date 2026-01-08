Скидки
«Атлетико» — «Реал»: Сёрлот сократил отставание в счёте на 58-й минуте

«Атлетико» — «Реал»: Сёрлот сократил отставание в счёте на 58-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречаются «Атлетико» и «Реал». Команды играют на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в игре 2:1 в пользу «Реала».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот сократил отставание в счёте на 58-й минуте Ранее счёт в матче открыл защитник «Реала» Федерико Вальверде на второй минуте, а полузащитник «сливочных» Родриго удвоил преимущество своей команды на 55-й минуте.

В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.

Турнирная сетка Суперкубка Испании
