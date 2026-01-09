«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании в четвёртый раз подряд

Мадридский «Реал» одержал победу над «Атлетико» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании со счётом 2:1. Таким образом, в финале турнира, 11 января, «сливочные» встретятся с «Барселоной», которая в первом матче 1/2 финала Суперкубка разгромила «Атлетик» из Бильбао (5:0). Игра между соперниками станет четвёртой подряд в рамках финальных матчей данного турнира.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

В предыдущих трёх финальных матчах сине-гранатовые одержали две победы и потерпели одно поражение в сезоне-2022/2023 со счётом 1:4.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.