«ПСЖ» взял 10-й титул под руководством Энрике. В «Барселоне» у испанца было девять трофеев

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции со счётом 2:2 (4:1 пен.). Тем самым парижский клуб взял 10-й титул под руководством Луиса Энрике.

Ранее Луис Энрике вместе с французским клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также парижане дважды становились победителями чемпионата и Кубка Франции и три раза выигрывали Суперкубок страны.

Отметим, за три года работы в «Барселоне» испанский специалист победил в девяти турнирах.

«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).