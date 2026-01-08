«ПСЖ» взял 10-й титул под руководством Энрике. В «Барселоне» у испанца было девять трофеев
«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции со счётом 2:2 (4:1 пен.). Тем самым парижский клуб взял 10-й титул под руководством Луиса Энрике.
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13' 1:1 Гринвуд – 76' 1:2 Пачо – 87' 2:2 Рамуш – 90+5'
Ранее Луис Энрике вместе с французским клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также парижане дважды становились победителями чемпионата и Кубка Франции и три раза выигрывали Суперкубок страны.
Отметим, за три года работы в «Барселоне» испанский специалист победил в девяти турнирах.
«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).
