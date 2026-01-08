Экс-спартаковцы Пареха, Хурадо и Ромуло отреагировали в соцсетях на назначение Карседо

Бывшие футболисты московского «Спартака» Николас Пареха, Хосе Хурадо и Ромуло позитивно отреагировали в соцсетях на назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

Фото: Официальный телеграм-канал «Спартака»

Все трое футболистов выступали за московский клуб в 2012 году, когда Карседо работал в команде в качестве помощника Унаи Эмери.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос», который под его руководством впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.