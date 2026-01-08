Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-спартаковцы Пареха, Хурадо и Ромуло отреагировали в соцсетях на назначение Карседо

Экс-спартаковцы Пареха, Хурадо и Ромуло отреагировали в соцсетях на назначение Карседо
Комментарии

Бывшие футболисты московского «Спартака» Николас Пареха, Хосе Хурадо и Ромуло позитивно отреагировали в соцсетях на назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.

Фото: Официальный телеграм-канал «Спартака»

Все трое футболистов выступали за московский клуб в 2012 году, когда Карседо работал в команде в качестве помощника Унаи Эмери.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос», который под его руководством впервые в своей истории вышел в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с клубом испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра.

Материалы по теме
«Контракт до 2028 года? Мало интересуют чужие деньги». Талалаев — о Карседо в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android