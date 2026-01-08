«Ещё один. Пожалуйста». Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», отреагировал на победу парижского клуба в матче за Суперкубок Франции. Столичная команда обыграла «Марсель» в серии пенальти со счётом 2:2 (4:1 пен.).
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13' 1:1 Гринвуд – 76' 1:2 Пачо – 87' 2:2 Рамуш – 90+5'
«Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але. Ещё один. Пожалуйста», – сказал Сафонов на видео, опубликованном на личной странице в телеграм-канале.
Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.
