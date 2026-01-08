«Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встречались «Атлетико» и «Реал». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты «Реала».

Счёт в матче открыл защитник «Реала» Федерико Вальверде на второй минуте. Полузащитник «сливочных» Родриго удвоил преимущество своей команды на 55-й минуте. Нападающий «Атлетико» Александр Сёрлот сократил отставание в счёте на 58-й минуте, установив окончательный счёт в игре.

В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива. Таким образом, в финале турнира, 11 января, встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года команда разгромила мадридский «Реал» со счётом 5:2.