Арсенал — Ливерпуль, результат матча 8 января, счёт 0:0, 21-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» и «Ливерпуль» не забили голов и сыграли вничью 21-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

Команды не забили голов в ходе встречи. На 90+4-й минуте защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
