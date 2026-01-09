«Арсенал» и «Ливерпуль» не забили голов и сыграли вничью 21-м туре АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не забили голов в ходе встречи. На 90+4-й минуте защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».