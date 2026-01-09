«ПСЖ» выиграл седьмой титул после ухода Мбаппе. У Килиана — два трофея в «Реале»
«ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции со счётом 2:2 (4:1 пен.). Таким образом, парижский клуб выиграл седьмой титул после ухода нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». У француза за это время два трофея.
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13' 1:1 Гринвуд – 76' 1:2 Пачо – 87' 2:2 Рамуш – 90+5'
Без форварда сборной Франции «ПСЖ» победил в Лиге 1, Кубке и Суперкубке страны, а также в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. В последних двух турнирах Мбаппе также становился чемпионом, выступая за мадридский «Реал».
«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).
