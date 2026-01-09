«Милан» вырвал ничью с «Дженоа» благодаря голу Леау на 90+2-й минуте

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо на 28-й минуте. Форварду ассистировал полузащитник Руслан Малиновский. Во втором тайме на 58-й минуте нападающий хозяев Кристиан Пулишич забил гол, который затем был отменён. В конце встречи на 90+2-й минуте Рафаэл Леау сравнял счёт. На 90+9-й минуте Николае Станчу мог вывести гостей вперёд, однако не реализовал пенальти.

«Дженоа» набрал 16 очков в 19 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 39 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Интер» с 42 очками.