Милан — Дженоа, результат матча 8 января, счёт 1:1, 19-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» вырвал ничью с «Дженоа» благодаря голу Леау на 90+2-й минуте
Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Дженоа». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 19-й тур
08 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Коломбо – 28'     1:1 Леау – 90+2'    

Счёт в матче открыл нападающий «Дженоа» Лоренцо Коломбо на 28-й минуте. Форварду ассистировал полузащитник Руслан Малиновский. Во втором тайме на 58-й минуте нападающий хозяев Кристиан Пулишич забил гол, который затем был отменён. В конце встречи на 90+2-й минуте Рафаэл Леау сравнял счёт. На 90+9-й минуте Николае Станчу мог вывести гостей вперёд, однако не реализовал пенальти.

«Дженоа» набрал 16 очков в 19 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 39 очками располагается на второй строчке. Возглавляет таблицу «Интер» с 42 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
