Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты на 8 января, календарь, таблица

Результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В четверг, 8 января, завершился 21-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 21-го тура АПЛ:

Вторник, 6 января:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 1:2;

Среда, 7 января:

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 3:2;
«Манчестер Сити» — «Брайтон» — 1:1;
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 1:1;
«Фулхэм» — «Челси» — 2:1;
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 0:0;
«Брентфорд» — «Сандерленд» — 3:0;
«Ньюкасл» — «Лидс» — 4:3;
«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;

Четверг, 8 января:

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:0.

После 21-го тура чемпионата Англии первое место с 49 очками занимает «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», набравший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» с 43 очками.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ «Арсенала», надежда «Реала» и «новый Кроос». Таланты, от которых ждём прорыва в 2026-м
Топ «Арсенала», надежда «Реала» и «новый Кроос». Таланты, от которых ждём прорыва в 2026-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android