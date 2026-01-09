Результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В четверг, 8 января, завершился 21-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 21-го тура АПЛ:

Вторник, 6 января:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Ноттингем Форест» — 1:2;

Среда, 7 января:

«Борнмут» — «Тоттенхэм» — 3:2;

«Манчестер Сити» — «Брайтон» — 1:1;

«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 1:1;

«Фулхэм» — «Челси» — 2:1;

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла» — 0:0;

«Брентфорд» — «Сандерленд» — 3:0;

«Ньюкасл» — «Лидс» — 4:3;

«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2;

Четверг, 8 января:

«Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:0.

После 21-го тура чемпионата Англии первое место с 49 очками занимает «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», набравший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» с 43 очками.