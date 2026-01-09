Жерсон пройдёт медосмотр в «Крузейро» в пятницу, 9 января — Central da Toca

Полузащитник «Зенита» Жерсон пройдёт медосмотр перед переходом в «Крузейро» в пятницу, 9 января, сообщает Central da Toca.

Футболист вылетит для прохождения медосмотра частным самолётом президента «Крузейро», а параллельно клубы будут завершать все бюрократические процедуры, связанные с переходом. Итоговая сумма трансфера € 27+3 млн.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.