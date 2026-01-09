Диего Симеоне дважды пытался спровоцировать Винисиуса в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

Первый раз Симеоне спровоцировал бразильца ещё до перерыва. Он сказал: «Вини, Вини…Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни моё слово».

Фото: Кадр из трансляции

Второй инцидент произошёл после замены Винисиуса. Вингер «Реала» был заменён на 81-й минуте матча на Арду Гюлера. Когда бразилец уходил с поля, главный тренер «Атлетико» начал показывать пальцем на трибуны, а потом на свое ухо.

Фото: Кадр из трансляции

В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.