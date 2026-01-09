Энрике упомянул Сафонова после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратарской линии команды после победы в Суперкубке Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 П).
«Обычно все говорят, что это везение, и доля везения действительно есть. Но все команды над этим работают, все тренеры вратарей работают над такими моментами. У нас есть Борха Альварес, тренер вратарей — он просто феноменален, он даёт вратарю всю необходимую информацию. Я очень рад за Шевалье, за Сафонова и за всех вратарей, потому что каждый раз, когда появляется такая возможность, они показывают очень высокий уровень», — приводит слова Энрике Culturepsg.
В этом матче ворота парижан защищал голкипер Люка Шевалье, который отразил два удара в серии пенальти. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов восстанавливается после травмы.
