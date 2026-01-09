Скидки
Энрике упомянул Сафонова после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратарской линии команды после победы в Суперкубке Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 П).

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'     1:2 Пачо – 87'     2:2 Рамуш – 90+5'    

«Обычно все говорят, что это везение, и доля везения действительно есть. Но все команды над этим работают, все тренеры вратарей работают над такими моментами. У нас есть Борха Альварес, тренер вратарей — он просто феноменален, он даёт вратарю всю необходимую информацию. Я очень рад за Шевалье, за Сафонова и за всех вратарей, потому что каждый раз, когда появляется такая возможность, они показывают очень высокий уровень», — приводит слова Энрике Culturepsg.

В этом матче ворота парижан защищал голкипер Люка Шевалье, который отразил два удара в серии пенальти. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов восстанавливается после травмы.

