Шевалье высказался о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции, где он взял два пенальти
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье поделился эмоциями от победы команды в Суперкубке Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 П).
Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13' 1:1 Гринвуд – 76' 1:2 Пачо – 87' 2:2 Рамуш – 90+5'
«Меня всё ещё оценивают, потому что последние шесть месяцев были непростыми, да и сам матч тоже получился тяжёлым. В итоге команда не сдалась, и я знал, что если дело дойдёт до пенальти, я их возьму. Сегодня я был слишком решительно настроен, чтобы помочь команде и выиграть этот трофей. Я счастлив — меня по-прежнему оценивают, но я очень доволен собой и «ПСЖ», — приводит слова Шевалье beIN Sports.
В серии послематчевых пенальти Шевалье отразил два удара. «ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции.
