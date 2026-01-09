Симеоне высказался о стычке с Винисиусом в матче «Атлетико» — «Реал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о конфликте с нападающим «Реала» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании. Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Мне нечего сказать. То, что происходит на поле, как нас учили с детства, остаётся на поле. Больше мне добавить нечего. Стычка? Не помню, у меня короткая память», — приводит слова Энрике Into The Calderon.

В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.