Симеоне высказался о стычке с Винисиусом в матче «Атлетико» — «Реал»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о конфликте с нападающим «Реала» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании. Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2' 0:2 Родриго – 55' 1:2 Сёрлот – 58'
«Мне нечего сказать. То, что происходит на поле, как нас учили с детства, остаётся на поле. Больше мне добавить нечего. Стычка? Не помню, у меня короткая память», — приводит слова Энрике Into The Calderon.
В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.
