Алексей Никитин: по игре «Атлетико» не заслужил поражения от «Реала»

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал поражение мадридского «Атлетико» в дерби с «Реалом» (1:2) в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

«Реал» был фаворитом, но, на мой взгляд, «Атлетико» лучше подготовился к этой игре. Симеоне нашел ключи для вскрытия обороны «Реала» — через фланги было много создано моментов. «Атлетико» по игре не заслужил поражения», — сказал Никитин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Полуфинальный матч Суперкубка Испании «Атлетико» — «Реал» прошёл в ночь с 8 на 9 января мск на нейтральном поле в Джидде (Саудовская Аравия). На голы «сливочных» в исполнении Федерико Вальверде на второй минуте и Родриго на 55-й минуте «матрасники» ответили мячом Александра Сёрлота на 58-й минуте.

В финале Суперкубка Испании 11 января «Реал» сыграет с «Барселоной».

Календарь Суперкубка Испании
Турнирная сетка Суперкубка Испании

Видео: Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

