Тренер «Марселя» Де Дзерби – о матче с «ПСЖ»: я заплакал, когда вернулся в раздевалку

Тренер «Марселя» Де Дзерби – о матче с «ПСЖ»: я заплакал, когда вернулся в раздевалку
Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Франции (2:2, 1:4 П).

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'     1:2 Пачо – 87'     2:2 Рамуш – 90+5'    

«Первое, что я сказал своей команде, — это то, что я никогда не плакал после поражений. А сегодня я заплакал, когда вернулся в раздевалку, потому что мы готовились к матчу особым образом, и потому что “ПСЖ” остаётся командой, которая уже полтора года играет в лучший футбол в Европе. Но сегодня «Марсель» заслуживал победы.

Второе, что я сказал команде, — мы всегда должны требовать от себя именно такого уровня игры. Сегодня было всё, что требуется в футбольном матче: игра, оборона, характер, техника… Всё, что нужно сильной команде, которая хочет побеждать, у «Марселя» сегодня было», — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.

