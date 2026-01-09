Тренер «Марселя» Де Дзерби – о матче с «ПСЖ»: я заплакал, когда вернулся в раздевалку

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок Франции (2:2, 1:4 П).

«Первое, что я сказал своей команде, — это то, что я никогда не плакал после поражений. А сегодня я заплакал, когда вернулся в раздевалку, потому что мы готовились к матчу особым образом, и потому что “ПСЖ” остаётся командой, которая уже полтора года играет в лучший футбол в Европе. Но сегодня «Марсель» заслуживал победы.

Второе, что я сказал команде, — мы всегда должны требовать от себя именно такого уровня игры. Сегодня было всё, что требуется в футбольном матче: игра, оборона, характер, техника… Всё, что нужно сильной команде, которая хочет побеждать, у «Марселя» сегодня было», — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.

«ПСЖ» получил путёвку в матч за Суперкубок как победитель чемпионата и Кубка Франции. «Марсель» же попал в пару к парижанам как вторая команда французской Лиги 1 по итогам прошлого сезона.