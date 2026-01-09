Скидки
Симеоне потерпел 21-е поражение от «Реала», чаще он проигрывал только «Барселоне»

55-летний главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в 21-й раз в своей тренерской карьере проиграл мадридскому «Реалу». В ночь с 8 на 9 января мск «матрасники» уступили «Королевскому клубу» со счётом 1:2 в полуфинальном матче Суперкубка Испании (1:2).

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

Больше поражений, чем от «Реала», команды главного тренера Симеоне потерпели только от одного соперника — «Барселоны» (23).

При этом каталонцы и мадридцы с отрывом лидируют в списке самых неудобных для Диего соперников. Третье место в этом рейтинге занимает «Атлетик» из Бильбао с девятью нанесёнными поражениями, «Севилье», «Реалу Сосьедад» и «Вильярреалу» клубы Симеоне проиграли по шесть раз.

