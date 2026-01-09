Тренер «Реала» Алонсо раскритиковал поведение Диего Симеоне в матче Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о поведении тренера «Атлетико» Диего Симеоне в полуфинале Суперкубка Испании (2:1). Ранее сообщалось, что Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Прежде всего я стараюсь относиться с уважением к игрокам команды соперника и обычно с ними не разговариваю. Когда я прочитал и услышал, что он сказал ему, мне это понравилось ещё меньше. То, что было сказано, не является хорошим примером спортивного поведения, и для меня допустимо не всё. Нужно уважать соперника, и у всего, что происходит на поле, есть пределы», — приводит слова Алонсо Sports Illustrated.

В финале турнира 11 января встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Действующим обладателем Суперкубка Испании является «Барселона». В финале турнира 2025 года она разгромила «Реал» со счётом 5:2.