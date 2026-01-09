Скидки
«ПСЖ» выиграл 14-й Суперкубок Франции в истории и 12-й за 13 последних сезонов

Комментарии

«Пари Сен-Жермен» в 14-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции. В финале Суперкубка-2025, который прошёл 8 января 2026 года на нейтральном поле в Кувейте, являющиеся действующими чемпионами и действующими обладателями национального Кубка парижане одолели в серии пенальти серебряного призёра Лиги 1 «Марсель» — 2:2 (пен. 4:1).

Суперкубок Франции 2025 . Финал
08 января 2026, четверг. 21:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
4 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 13'     1:1 Гринвуд – 76'     1:2 Пачо – 87'     2:2 Рамуш – 90+5'    

При этом за последние 13 розыгрышей, начиная с Суперкубка Франции — 2013, «ПСЖ» неизменно становился победителем турнира, за исключением сезона-2021, когда трофей выиграл «Лилль». На этом отрезке парижане собрали 12 побед в Суперкубке. Ещё два таких титула были выиграны «Пари Сен-Жермен» в 1995 и 1998 годах.

Видео: Матвей Сафонов посетил матч «ПСЖ» — «Париж»

