Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» получил шанс выиграть первый трофей с декабря 2024 года

«Реал» получил шанс выиграть первый трофей с декабря 2024 года
Комментарии

Мадридский «Реал» в январе 2026 года имеет возможность завоевать первый трофей с декабря 2024 года. Благодаря победе над «Атлетико» (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании — 2025/2026 в ночь с 8 на 9 января мск «сливочные» вышли в финал турнира, где 11 января сыграют за титул с «Барселоной».

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

В декабре 2024 года «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка. После этого «Королевский клуб» не смог добиться итоговой победы в Суперкубке Испании — 2024/2025, испанской Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира.

Календарь Суперкубка Испании
Турнирная сетка Суперкубка Испании

Видео: Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» встретятся в финале Суперкубка Испании в четвёртый раз подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android