«Реал» получил шанс выиграть первый трофей с декабря 2024 года

Мадридский «Реал» в январе 2026 года имеет возможность завоевать первый трофей с декабря 2024 года. Благодаря победе над «Атлетико» (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании — 2025/2026 в ночь с 8 на 9 января мск «сливочные» вышли в финал турнира, где 11 января сыграют за титул с «Барселоной».

В декабре 2024 года «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка. После этого «Королевский клуб» не смог добиться итоговой победы в Суперкубке Испании — 2024/2025, испанской Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира.

