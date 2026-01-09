«Реал» получил шанс выиграть первый трофей с декабря 2024 года
Мадридский «Реал» в январе 2026 года имеет возможность завоевать первый трофей с декабря 2024 года. Благодаря победе над «Атлетико» (2:1) в полуфинале Суперкубка Испании — 2025/2026 в ночь с 8 на 9 января мск «сливочные» вышли в финал турнира, где 11 января сыграют за титул с «Барселоной».
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2' 0:2 Родриго – 55' 1:2 Сёрлот – 58'
В декабре 2024 года «Реал» стал обладателем Межконтинентального кубка. После этого «Королевский клуб» не смог добиться итоговой победы в Суперкубке Испании — 2024/2025, испанской Ла Лиге, Кубке Испании, Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира.
Видео: Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»
