Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Шевалье в Суперкубке Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал игру голкипера Люка Шевалье в Суперкубке Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 П). В серии послематчевых пенальти Шевалье отразил два удара.

«Он провел очень хороший матч. Команда была сильна. Он показал свои качества в серии пенальти и сыграл решающую роль», — приводит слова Энрике Le Parisien.

«ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).

Также «ПСЖ» взял 10-й титул под руководством Энрике. Вместе с французским клубом выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а также парижане дважды становились победителями чемпионата и Кубка Франции и три раза выигрывали Суперкубок страны.