Форвард «Арсенала» спровоцировал массовую стычку в концовке матча с «Ливерпулем»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли спровоцировали массовую драку во время матче с «Ливерпулем» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

В концовке матча Мартинелли попытался выпихнуть за пределы поле защитника «Ливерпуля» Конора Брэдли после чего между остальными футболистами произошла стычка. Сам Бёрнли покинул поле на носилках.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».