Тренер «Реала» оценил шансы Мбаппе сыграть с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе принять участие в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Мбаппе пропустил полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:0) из-за травмы.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

«Он поедет с командой завтра, и мы посмотрим, будет ли он готов сыграть. Ему значительно лучше, он тренировался, и ощущения хорошие. Его шансы выйти на поле такие же, как у всех остальных, кто находится в заявке», — приводит слова Алонсо Yahoo Sports.

Финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 января.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.

