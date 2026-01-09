Тренер «Реала» оценил шансы Мбаппе сыграть с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе принять участие в финале Суперкубка Испании с «Барселоной». Мбаппе пропустил полуфинальный матч Суперкубка Испании с «Атлетико» (2:0) из-за травмы.

«Он поедет с командой завтра, и мы посмотрим, будет ли он готов сыграть. Ему значительно лучше, он тренировался, и ощущения хорошие. Его шансы выйти на поле такие же, как у всех остальных, кто находится в заявке», — приводит слова Алонсо Yahoo Sports.

Финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 января.

Мбаппе выступает за «Королевский клуб» с лета 2024 года. К этому моменту на его счету 73 забитых мяча и 10 результативных передач в 83 встречах за команду из Мадрида. Его контракт рассчитан до июня 2029 года.