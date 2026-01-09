Семшов: «Дженоа» чуть не увёз победу, хотя «Милану» она важнее для борьбы за чемпионство

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал ничью между «Миланом» и «Дженоа» (1:1) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Уровень футболистов «Милана» выше, чем у «Дженоа». Команда из Генуи борется за выживание, но они чуть не увезли победу. «Милану» победа была важнее для борьбы за чемпионство. Но «Дженоа» для борьбы за выживание набрал важное очко», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В домашней игре с «Дженоа» «Милан» пропустил на 28-й минуте и ушёл от поражения на 90+2-й минуте благодаря голу Рафаэла Леау. С 39 очками в 18 матчах «россонери» занимают второе место в Серии А, уступая три очка лидирующему «Интеру». «Дженоа» с 16 очками в 19 матчах занимает 17-е место, опережая зону вылета на три очка.

