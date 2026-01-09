«У него такие же шансы сыграть, как и у других». Алонсо — об участии Мбаппе в Суперкубке

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о шансах французского форварда Килиана Мбаппе сыграть в финале Суперкубка Испании против «Барселоны».

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мбаппе прилетит в Саудовскую Аравию завтра. Он чувствует себя намного лучше, у него хорошие предчувствия, и у него такие же шансы сыграть, как и у других», — приводит слова Mundo Deportivo.

Финальный матч Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 11 января.

В текущем сезоне француз провёл за «Реал» 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 29 голов и пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Мбаппе с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.