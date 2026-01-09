Скидки
Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении от «Реала» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

«Вальверде забил потрясающий гол. «Атлетико» провёл очень хороший матч. Нужно было побеждать, но мы не сделали этого. «Реалу» хватило мастерства, чтобы довести игру до победы. У нас были возможности забить, но не хватило реализации. Поздравляю соперников, а мы продолжим работать. Бывают дни, когда мы не можем говорить, что играли хорошо, когда мы не создаем моменты, когда соперник лучше нас. Сегодня все было наоборот, но мы проиграли, — приводит слова Симеоне Marca.

В другой паре полуфинала встретились «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонского коллектива. Таким образом, в финале турнира, 11 января, встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

