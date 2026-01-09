Скидки
Мали — Сенегал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничейном результате в матче с «Арсеналом» в АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» (0:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

«Я доволен игрой. В какой-то степени доволен и результатом, потому что «Арсенал» проводит отличный сезон как в чемпионате, так и в Европе, и вы понимаете, как сложно даже сыграть с ними вничью, не говоря уже о победе. Поэтому результат можно считать частично положительным. В первом тайме у «Арсенала» было больше контроля мяча, хотя в некоторых моментах игры уже было видно, как хорошо мы можем разыгрывать мяч от обороны и сколько раз мы можем пройти через их линию. Но они были более доминирующими.

Во втором тайме, по моему мнению, мы немного лучше оборонялись при первых передачах «Арсенала», что усложнило им доминирование, как в первом тайме, и мы стали ещё увереннее владеть мячом или делали похожие вещи, как в первой половине. Удары и решения в завершении не позволили забить, включая попадание в штангу в первом тайме. Просто не хватило точности для гола», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.

Комментарии
