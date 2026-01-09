Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о степени травмы Брэдли в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал травму защитника клуба Конора Брэдли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом» (0:0).

«Я пока точно не знаю, но, если игрок ушёл с носилок, это выглядит плохо. Посмотрим видео — думаю, у нас будет одинаковое впечатление. Но окончательно всё скажут сканы. Возможно, он сможет сыграть в понедельник — будем надеяться», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Конор Брэдли получил повреждение на пятой компенсированной минуте встречи. С поля футболиста унесли на носилках.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.