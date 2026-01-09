Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на поведение Мартинелли в случае с травмой Брэдли

Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на поведение Мартинелли в случае с травмой Брэдли
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поведение вингера «канониров» Габриэла Мартинелли в ситуации с травмой защитника клуба Конора Брэдли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом» (0:0).

«Я не знаю лично Габриэла Мартинелли, но он кажется хорошим парнем. Думаю, его проблема — а это проблема футбола в целом — в том, что так много времени тратится впустую, игроки притворяются травмированными в концовке игры или во время матча. И когда ты хочешь забить гол, такое поведение может раздражать.

Нельзя ожидать от Мартинелли в 94-й минуте, когда эмоции на пределе, чтобы он подумал о том, что он играет против «Ливерпуля», команды, которая при удержании соперника даже не падает на поле. Если бы он понимал всю ситуацию и серьёзность травмы, я уверен на 100%, что такого бы не сделал», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Конор Брэдли получил повреждение на пятой компенсированной минуте встречи. С поля футболиста унесли на носилках.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

