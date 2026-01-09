Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — Сенегал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глубоко сожалею о своей реакции». Мартинелли извинился перед Брэдли

«Глубоко сожалею о своей реакции». Мартинелли извинился перед Брэдли
Комментарии

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли за своё поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами (0:0).

«Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьёзную травму. Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Габриэл Мартинелли в социальной сети.

Напомним, инцидент произошёл в добавленное время второго тайма матча 21-го тура АПЛ, завершившегося нулевой ничьей. Брэдли неудачно упал на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли попытался подтолкнуть его за пределы поля, пока тот лежал у боковой линии. Эти действия вызвали возмущение у игроков «Ливерпуля» и спровоцировали небольшую массовую стычку. Брэдли покинул поле на костылях.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на поведение Мартинелли в случае с травмой Брэдли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android