«Глубоко сожалею о своей реакции». Мартинелли извинился перед Брэдли

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли за своё поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами (0:0).

«Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьёзную травму. Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Габриэл Мартинелли в социальной сети.

Напомним, инцидент произошёл в добавленное время второго тайма матча 21-го тура АПЛ, завершившегося нулевой ничьей. Брэдли неудачно упал на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли попытался подтолкнуть его за пределы поля, пока тот лежал у боковой линии. Эти действия вызвали возмущение у игроков «Ливерпуля» и спровоцировали небольшую массовую стычку. Брэдли покинул поле на костылях.