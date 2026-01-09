«ПСЖ» завоевал новый трофей, «Реал» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
«ПСЖ» переиграл в серии пенальти «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, мадридский «Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти.
- «Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании.
- Елена Рыбакина неожиданно проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене.
- Арина Соболенко уверенно обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/2 финала турнира в Брисбене.
- «Арсенал» и «Ливерпуль» не забили голов и сыграли вничью в 21-м туре АПЛ.
- «Монреаль» переиграл «Флориду», у Ивана Демидова «+2».
- Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Виннипег».
- Гол Малкина и два очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси».
- Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало».
- «Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии», проиграв второй матч подряд. Роналду забил 958-й гол.
