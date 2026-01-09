Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — Сенегал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

9 января главные новости спорта, футбол, Суперкубок Франции, Суперкубок Испании, АПЛ, прочие, НХЛ, теннис, WTA

«ПСЖ» завоевал новый трофей, «Реал» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру
Комментарии

«ПСЖ» переиграл в серии пенальти «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, мадридский «Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» переиграл «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, Шевалье отбил два пенальти.
  2. «Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании.
  3. Елена Рыбакина неожиданно проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене.
  4. Арина Соболенко уверенно обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/2 финала турнира в Брисбене.
  5. «Арсенал» и «Ливерпуль» не забили голов и сыграли вничью в 21-м туре АПЛ.
  6. «Монреаль» переиграл «Флориду», у Ивана Демидова «+2».
  7. Шайбы Подколзина и Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть в гостях «Виннипег».
  8. Гол Малкина и два очка Кросби принесли «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси».
  9. Два очка Панарина не помогли «Рейнджерс» избежать поражения от «Баффало».
  10. «Аль-Наср» уступил «Аль-Кадисии», проиграв второй матч подряд. Роналду забил 958-й гол.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей
Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android