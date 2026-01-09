«ПСЖ» завоевал новый трофей, «Реал» — в финале Суперкубка Испании. Главное к утру

«ПСЖ» переиграл в серии пенальти «Марсель» и завоевал Суперкубок Франции, мадридский «Реал» победил «Атлетико» и вышел в финал Суперкубка Испании, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».