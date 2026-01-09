Расписание матчей 16-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Скидки
Мали — Сенегал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Расписание матчей 16-го тура чемпионата Германии по футболу сезона—2025/2026

Сегодня, 9 января, матчем «Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд стартует 16-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура Бундеслиги (время — московское):

Пятница, 9 января:

22:30. «Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Дортмунд.

Суббота, 10 января:

17:30. «Вердер» – «Хоффенхайм»;
17:30. «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»;
17:30. «Фрайбург» – «Гамбург»;
17:30. «Хайденхайм» – «Кёльн»;
17:30. «Унион» – «Майнц»;
20:30. «Байер» – «Штутгарт».

Воскресенье, 11 января:

17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Аугсбург»;
19:30. «Бавария» – «Вольфсбург».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 41 очко за 15 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
