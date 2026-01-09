Расписание матчей 16-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 9 января, матчем «Айнтрахт» Франкфурт — «Боруссия» Дортмунд стартует 16-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 16-го тура Бундеслиги (время — московское):
Пятница, 9 января:
22:30. «Айнтрахт» Франкфурт – «Боруссия» Дортмунд.
Суббота, 10 января:
17:30. «Вердер» – «Хоффенхайм»;
17:30. «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»;
17:30. «Фрайбург» – «Гамбург»;
17:30. «Хайденхайм» – «Кёльн»;
17:30. «Унион» – «Майнц»;
20:30. «Байер» – «Штутгарт».
Воскресенье, 11 января:
17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Аугсбург»;
19:30. «Бавария» – «Вольфсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 41 очко за 15 матчей.