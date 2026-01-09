Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:30 Мск
Микель Артета высказался по итогам матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Микель Артета высказался по итогам матча «Арсенал» — «Ливерпуль»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игра завершилась со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

«Ну, очевидно, мы хотели выиграть. К сожалению, нам это не удалось. Мы были гораздо ближе к победе благодаря количеству голевых моментов и свободным зонам, которые мы находили. Во втором тайме мы доминировали гораздо больше.

Нам было сложно доминировать в игре по двум причинам. Во-первых, мы теряли мяч, что для нас совершенно нехарактерно, и это не позволяло нам выстроить командные действия. А без этого мы потеряли компактность. Но у соперника, думаю, не было ни одного удара в створ ворот», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

