Микель Артета высказался по итогам матча «Арсенал» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Ну, очевидно, мы хотели выиграть. К сожалению, нам это не удалось. Мы были гораздо ближе к победе благодаря количеству голевых моментов и свободным зонам, которые мы находили. Во втором тайме мы доминировали гораздо больше.

Нам было сложно доминировать в игре по двум причинам. Во-первых, мы теряли мяч, что для нас совершенно нехарактерно, и это не позволяло нам выстроить командные действия. А без этого мы потеряли компактность. Но у соперника, думаю, не было ни одного удара в створ ворот», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».