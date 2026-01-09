Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот ни разу не уступил «Арсеналу» за четыре матча

Арне Слот ни разу не уступил «Арсеналу» за четыре матча
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ни разу не проиграл лондонскому «Арсеналу» за время своей карьеры в Англии. С «канонирами» «красные» под руководством Арне играли четыре раза — три встречи завершились вничью, одну победу одержали мерсисайдцы. Накануне, 8 января, «Арсенал» встречался с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».

Материалы по теме
Этот матч «Арсенала» и «Ливерпуля» запомнится не голами, а хамством Мартинелли
Этот матч «Арсенала» и «Ливерпуля» запомнится не голами, а хамством Мартинелли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android