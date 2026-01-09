Арне Слот ни разу не уступил «Арсеналу» за четыре матча

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ни разу не проиграл лондонскому «Арсеналу» за время своей карьеры в Англии. С «канонирами» «красные» под руководством Арне играли четыре раза — три встречи завершились вничью, одну победу одержали мерсисайдцы. Накануне, 8 января, «Арсенал» встречался с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке.

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».