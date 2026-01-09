«Битва ещё не окончена». Роналду сделал амбициозный пост в соцсетях
Поделиться
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал новый пост в соцсетях после поражения в матче 14-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с «Аль-Кадисией». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Роналду сделал амбициозное заявление о том, что борьба в чемпионате ещё продолжается.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 14-й тур
08 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Киньонес – 51' 0:2 Нандес – 67' 1:2 Роналду – 81'
«Эта битва ещё не окончена. Мы продолжаем работать, и мы вместе добьёмся успеха!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.
После 13 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на четвёртой строчке, у команды 27 набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
10:54
-
10:51
-
10:21
-
10:20
-
10:10
-
09:58
-
09:52
-
09:39
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:23
-
09:15
-
09:11
-
08:23
-
08:13
-
08:02
-
07:53
-
07:26
-
06:11
-
04:48
-
04:36
-
04:12
-
03:57
-
03:49
-
03:33
-
03:22
-
03:11
-
02:52
-
02:45
-
02:24
-
01:55
-
01:19
-
00:57