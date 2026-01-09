«Битва ещё не окончена». Роналду сделал амбициозный пост в соцсетях

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал новый пост в соцсетях после поражения в матче 14-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с «Аль-Кадисией». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Роналду сделал амбициозное заявление о том, что борьба в чемпионате ещё продолжается.

«Эта битва ещё не окончена. Мы продолжаем работать, и мы вместе добьёмся успеха!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на четвёртой строчке, у команды 27 набранных очков.