«Битва ещё не окончена». Роналду сделал амбициозный пост в соцсетях

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал новый пост в соцсетях после поражения в матче 14-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 с «Аль-Кадисией». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Роналду сделал амбициозное заявление о том, что борьба в чемпионате ещё продолжается.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 14-й тур
08 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
0:1 Киньонес – 51'     0:2 Нандес – 67'     1:2 Роналду – 81'    

«Эта битва ещё не окончена. Мы продолжаем работать, и мы вместе добьёмся успеха!» — написал Роналду на своей странице в соцсетях.

После 13 сыгранных матчей в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на четвёртой строчке, у команды 27 набранных очков.

