«Арсенал» не одержал ни одной победы над клубами из топ-4 таблицы АПЛ

Лондонский «Арсенал» не одержал ни одной победы над клубами из топ-4 турнирной таблицы английской Премьер-лиги в этом сезоне. Накануне, 8 января, «Арсенал» встречался с «Ливерпулем» в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

После 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. На втором месте располагается «Манчестер Сити», на третьем — бирмингемская «Астон Вилла».

В следующем туре АПЛ «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест». Встреча состоится 17 января.