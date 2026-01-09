Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ

«Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ
Комментарии

Лондонский «Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Обе встречи между командами завершились вничью. Отметим, что мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

После 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. На втором месте располагается «Манчестер Сити», на третьем — бирмингемская «Астон Вилла».

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».

Материалы по теме
Арне Слот ни разу не уступил «Арсеналу» за четыре матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android