«Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ

Лондонский «Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Обе встречи между командами завершились вничью. Отметим, что мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии.

После 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. На втором месте располагается «Манчестер Сити», на третьем — бирмингемская «Астон Вилла».

В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».