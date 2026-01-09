«Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ
Лондонский «Арсенал» не смог обыграть «Ливерпуль» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Обе встречи между командами завершились вничью. Отметим, что мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
08 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
После 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 «Арсенал» набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» заработал 35 очков и идёт на четвёртой строчке. На втором месте располагается «Манчестер Сити», на третьем — бирмингемская «Астон Вилла».
В следующем туре «пушкари» сыграют с «Ноттингем Форест» 17 января, а мерсисайдцы в этот же день встретятся с «Бёрнли».
