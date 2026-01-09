Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке Франции

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался по итогам матча за Суперкубок Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 пен.). «ПСЖ» четвёртый год подряд стал обладателем Суперкубка Франции. В последний раз парижский клуб проигрывал в матче за этот трофей в 2021 году, уступив в финальном матче «Лиллю» (0:1).

«Когда ты выходишь в финал, эмоции зашкаливают, и я не думаю, что команда сыграла так же хорошо, как обычно. Было сложно, наш соперник играл очень хорошо, но у этой команды другой настрой. Мы продолжали бороться до последней минуты, и я думаю, что в итоге серия пенальти стала для нас своего рода талисманом!

Мы очень счастливы, команда очень счастлива, и это важно для наших болельщиков. Было тяжело. Важно понимать, что победить всегда сложно. Сегодняшний матч был проверкой. Я знаю, что сложно всегда играть на высоком уровне», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».