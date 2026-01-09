Расписание матчей 19-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 9 января, матчем «Хетафе» — «Реал Сосьедад» стартует 19-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 19-го тура чемпионата Испании (время — московское):

9 января, пятница:

23:00. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»;

10 января, суббота:

16:00. «Овьедо» — «Бетис»;

18:15. «Вильярреал» — «Алавес»;

20:30. «Жирона» — «Осасуна»;

23:00. «Валенсия» — «Эльче»;

11 января, воскресенье:

16:00. «Райо Вальекано» — «Мальорка»;

18:15. «Леванте» — «Эспаньол»;

12 января, понедельник:

23:00. «Севилья» — «Сельта».

Стоит отметить, что «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао сыграли матчи этого тура заранее — в декабре. Это было сделано в связи с пересечением дат Суперкубка Испании и 18-го тура Ла Лиги.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков.