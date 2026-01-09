Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Массимилиано Аллегри провёл 200-й матч во главе «Милана»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри провёл 200-й матч во главе команды. В нём «россонери» не сумели обыграть «Дженоа». Команды встретились в рамках 19-го тура итальянской Серии А вчера, 8 января. Игра завершилась со счётом 1:1. Пресс-служба «Милана» поздравила Аллегри с юбилейным матчем.

Италия — Серия А . 19-й тур
08 января 2026, четверг. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Коломбо – 28'     1:1 Леау – 90+2'    

«Макс Аллегри — 200 матчей! Ещё одна важная веха в тренерском штабе «россонери», — написала клубная пресс-служба.

Аллегри на протяжении тренерской карьеры уже работал в «Милане» с 2010 по 2014 год. В послужном списке специалиста также есть «Ювентус», «Кальяри», «Сассуоло» и ряд других команд. В активе тренера шесть чемпионств в Серии А, три Суперкубка Италии и пять Кубков страны.

